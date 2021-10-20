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Кожен єврей знає, як краще: смішний єврейський гумор

Автор
Анна Барабан
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Кожен єврей знає, як краще: смішний єврейський гумор

Найсмішніші анекдоти про євреїв, які насмішать Вас до сліз.

- Циля, а шо це у нас сьогодні на обід?

- Картопля в депресії.

- Шооо?

- Ну, пюре. Начебто картопля, як картопля, але така подаааавлена ...

- Сара я тебе благаю, давай розлучимося !!!

- Моня Шаа! Даже не думай за варіанти — вдовою взяв, вдовою і залишиш !!!

- Ізя, чому ти завжди відповідаєш питанням на питання?

- А чому ти мене про це питаєш?

- Зрада Сарочка, може бути тільки в офіційному шлюбі. А без нього це називається кастинг.

Євреї не викладають фотографії в інтернет, їх відлякує кнопочка "Поділитися".

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