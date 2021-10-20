Кожен єврей знає, як краще: смішний єврейський гумор
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- Циля, а шо це у нас сьогодні на обід?
- Картопля в депресії.
- Шооо?
- Ну, пюре. Начебто картопля, як картопля, але така подаааавлена ...
- Сара я тебе благаю, давай розлучимося !!!
- Моня Шаа! Даже не думай за варіанти — вдовою взяв, вдовою і залишиш !!!
- Ізя, чому ти завжди відповідаєш питанням на питання?
- А чому ти мене про це питаєш?
- Зрада Сарочка, може бути тільки в офіційному шлюбі. А без нього це називається кастинг.
Євреї не викладають фотографії в інтернет, їх відлякує кнопочка "Поділитися".