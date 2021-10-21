Ще ближче до п’ятниці: вечірні жарти, які не залишать місця смутку
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Приходить мужик до психіатра і каже:
- Лікар! Я можу бачити майбутнє!
Лікар запитує:
- І коли це у вас почалося?
- Наступного четверга!
Йде по пустелі подорожній, зустрічає бедуїна:
- Підкажіть, де тут туалет?
- Ідіть прямо, прямо, а в четвер поверніть праворуч.
- З усіх робочих днів я найбільше люблю п’ятницю! Нічого не робиш, а просто сидиш і думаєш, як провести вихідні!
- А я вважаю за краще четверг!
- Чому?
- Ну, по-перше, вихідні попереду, а по-друге, ще і п’ятниця!
Йде по Лондону мужик з чоботом на голові. Його зупиняє поліцейський:
- Чому ви з чоботом на голові, сер?!
- Я завжди по середах гуляю з чоботом на голові!
- Добре, але сьогодні четвер!
- Боже, тоді я виглядаю як дурень!!!
Повернувшись після поїздки до батьків, мати питає доньку:
- Ти була слухняною, Оленко, вчасно лягала в ліжко, не плакала?
- Так, мамо, в середу і п’ятницю у мене спала няня.
- Слід говорити зі мною спала няня, — поправляє її батько.
- З тобою, татко, вона спала в четвер, — парирує дитина.