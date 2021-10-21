Ще ближче до п’ятниці: вечірні жарти, які не залишать місця смутку

- З усіх робочих днів я найбільше люблю п’ятницю! Нічого не робиш, а просто сидиш і думаєш, як провести вихідні!

- А я вважаю за краще четверг!

- Чому?

- Ну, по-перше, вихідні попереду, а по-друге, ще і п’ятниця!