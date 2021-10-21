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Ще ближче до п’ятниці: вечірні жарти, які не залишать місця смутку

Автор
Тетяна Кармазіна
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Ще ближче до п’ятниці: вечірні жарти, які не залишать місця смутку

Кращі анекдоти про четвер, які піднімуть настрій на довгий час

Приходить мужик до психіатра і каже:

- Лікар! Я можу бачити майбутнє!

Лікар запитує:

- І коли це у вас почалося?

- Наступного четверга!

Йде по пустелі подорожній, зустрічає бедуїна:

- Підкажіть, де тут туалет?

- Ідіть прямо, прямо, а в четвер поверніть праворуч.

- З усіх робочих днів я найбільше люблю п’ятницю! Нічого не робиш, а просто сидиш і думаєш, як провести вихідні!

- А я вважаю за краще четверг!

- Чому?

- Ну, по-перше, вихідні попереду, а по-друге, ще і п’ятниця!

Йде по Лондону мужик з чоботом на голові. Його зупиняє поліцейський:

- Чому ви з чоботом на голові, сер?!

- Я завжди по середах гуляю з чоботом на голові!

- Добре, але сьогодні четвер!

- Боже, тоді я виглядаю як дурень!!!

Повернувшись після поїздки до батьків, мати питає доньку:

- Ти була слухняною, Оленко, вчасно лягала в ліжко, не плакала?

- Так, мамо, в середу і п’ятницю у мене спала няня.

- Слід говорити зі мною спала няня, — поправляє її батько.

- З тобою, татко, вона спала в четвер, — парирує дитина.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти