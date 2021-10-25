Рус

Підбірка смішних анекдотів про маркетологів до свята

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
95
Підбірка смішних анекдотів про маркетологів до свята Новина оновлена 25 жовтня 2021, 11:31

Свіжа ранкова добірка найсмішніших жартів.

Вийшли на полювання два маркетолога. Біжить олень. Перший стріляє — на цілий метр лівіше. Другий — на метр правіше.

Перший — другого, спантеличено:

- Слухай, а адже за статистикою щось ми його вже завалили.

Для чого бог створив маркетологів?

- Тільки для того, щоб синоптики і лікарі не відчували себе незручно.

Маркетолог — це людина, яка постійно і терміново шукає дизайнера, веб-дизайнера, копірайтера, розробника, нове місце роботи.

Вчора відчув на собі, що таке — активний маркетинг. Підходжу вранці до машини, дивлюся, двірники сперли. І реклама на склі: "Орендуйте у нас бетонні гаражі".

Короткий визначник ділових документів за жанрами:

- довго, розумно, незрозуміло — маркетинг;

- нудно, страшно, складно — бухгалтерія;

- красиво, приємно, дорого — інвестиції;

- коротко, чітко, імперативно — повістка від слідчого.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдоти на сьогодні #Веселі анекдоти
Востаннє Пікалов бачився із Зеленським на дні народження своєї дружини
Політика
“Дуже змінився": зірка "Кварталу 95" розповів про спілкування із Зеленським
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Востаннє Пікалов бачився із Зеленським на дні народження своєї дружини
“Дуже змінився": зірка "Кварталу 95" розповів про спілкування із Зеленським
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні
"Червоних" областей все більше: хто в Україні опинився під загрозою локдауну
Дата публікації
Категорія
На початку тижня в Україні похолоднішає
Які сюрпризи готує погода в кінці жовтня: прогноз синоптика
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко
Міграційна криза: Білорусь використовує тактику СРСР і РФ
Дата публікації
Категорія
Показники смертності трохи знизилися
Майже 6 тисяч госпіталізованих: свіжа статистика COVID-19 на 24 жовтня