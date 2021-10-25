Підбірка смішних анекдотів про маркетологів до свята
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 95
Свіжа ранкова добірка найсмішніших жартів.
Вийшли на полювання два маркетолога. Біжить олень. Перший стріляє — на цілий метр лівіше. Другий — на метр правіше.
Перший — другого, спантеличено:
- Слухай, а адже за статистикою щось ми його вже завалили.
Для чого бог створив маркетологів?
- Тільки для того, щоб синоптики і лікарі не відчували себе незручно.
Маркетолог — це людина, яка постійно і терміново шукає дизайнера, веб-дизайнера, копірайтера, розробника, нове місце роботи.
Вчора відчув на собі, що таке — активний маркетинг. Підходжу вранці до машини, дивлюся, двірники сперли. І реклама на склі: "Орендуйте у нас бетонні гаражі".
Короткий визначник ділових документів за жанрами:
- довго, розумно, незрозуміло — маркетинг;
- нудно, страшно, складно — бухгалтерія;
- красиво, приємно, дорого — інвестиції;
- коротко, чітко, імперативно — повістка від слідчого.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-