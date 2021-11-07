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Неділя — день чудовий: прикольні жарти про останній вихідний день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Неділя — день чудовий: прикольні жарти про останній вихідний день

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Шеф — секретарці:

- Що ви зазвичай робите у неділю?

Секретарка (з надією у голосі):

- Нічого.

- Тоді дозвольте вам нагадати, що сьогодні не неділя!

- Як називається те почуття, коли ти ніби стоїш на краю прірви, а на дні цієї прірви – пекло, чудовиська та вічні муки?

- Неділя.

- Офіціант, мені здається, минулої неділі у вас було свіжіше пиво.

- Запевняю вас, що це те саме.

Священик спостерігає за людиною, яка грає в гольф. Гравець помічає його, підходить і запитує:

- Святий отче, ви, напевно, вважаєте, що це гріх — грати в гольф у неділю?

- Сину мій, грати так, як граєш ти — гріх у будь-який день тижня.

Дружина — чоловікові:

- Не розумію, як можна проводити всю неділю у пивному барі?

- "Не розумію", "не розумію" ... Навіщо ж говорить про речі, яких ти зовсім не розумієш?

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти