Неділя — день чудовий: прикольні жарти про останній вихідний день

Священик спостерігає за людиною, яка грає в гольф. Гравець помічає його, підходить і запитує:

- Святий отче, ви, напевно, вважаєте, що це гріх — грати в гольф у неділю?

- Сину мій, грати так, як граєш ти — гріх у будь-який день тижня.