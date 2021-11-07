Неділя — день чудовий: прикольні жарти про останній вихідний день
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Шеф — секретарці:
- Що ви зазвичай робите у неділю?
Секретарка (з надією у голосі):
- Нічого.
- Тоді дозвольте вам нагадати, що сьогодні не неділя!
- Як називається те почуття, коли ти ніби стоїш на краю прірви, а на дні цієї прірви – пекло, чудовиська та вічні муки?
- Неділя.
- Офіціант, мені здається, минулої неділі у вас було свіжіше пиво.
- Запевняю вас, що це те саме.
Священик спостерігає за людиною, яка грає в гольф. Гравець помічає його, підходить і запитує:
- Святий отче, ви, напевно, вважаєте, що це гріх — грати в гольф у неділю?
- Сину мій, грати так, як граєш ти — гріх у будь-який день тижня.
Дружина — чоловікові:
- Не розумію, як можна проводити всю неділю у пивному барі?
- "Не розумію", "не розумію" ... Навіщо ж говорить про речі, яких ти зовсім не розумієш?