Досвідчений бухгалтер якщо і помиляється, то на свою користь: смішні анекдоти про цю професію

Петров був слабкий в арифметичних обчисленнях. І він списав у Іванової.

Парадокс у тому, що Іванова отримала три, а Петров п’ять. Якщо врахувати, що йдеться про річний бухгалтерський звіт великої фірми, то термін цілком прийнятний.