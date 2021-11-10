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Досвідчений бухгалтер якщо і помиляється, то на свою користь: смішні анекдоти про цю професію

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Досвідчений бухгалтер якщо і помиляється, то на свою користь: смішні анекдоти про цю професію Новина оновлена 10 листопада 2021, 11:55

Класні анекдоти, які піднімуть настрій навіть найсумнішій людині

Насправді Англія лише другий споживач чаю у світі. На першому місці з гігантським відривом – бухгалтерія.

Петров був слабкий в арифметичних обчисленнях. І він списав у Іванової.

Парадокс у тому, що Іванова отримала три, а Петров п’ять. Якщо врахувати, що йдеться про річний бухгалтерський звіт великої фірми, то термін цілком прийнятний.

У бухгалтерії:

- Як гадаєш, гроші, витрачені на корм собакам, логічно списати на статтю "Охоронна та пожежна сигналізація"?

Закрий трьох програмістів в одній кімнаті, і вони створять якийсь проект.

Закрий трьох бухгалтерів і вони о 18:00 підуть додому.

З пояснювальної записки головного бухгалтера: Запізнилася до початку роботи на три години, тому що під ранок наснився сон, що баланс нарешті зійшовся. Наслідком цього стала серія потужних некерованих оргазмів. Прошу увійти до становища…

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