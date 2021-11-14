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Мудрість — це коли в тобі є вино: найкращі анекдоти до Дня винороба України

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Мудрість — це коли в тобі є вино: найкращі анекдоти до Дня винороба України Новина оновлена 14 листопада 2021, 12:17

Другої неділі листопада своє професійне свято відзначають українські винороби. Гуморні анекдоти до свята, які піднімуть настрій на гірше вина

Червоне вино добре підходить до м’яса, а якщо вже я повністю складаюсь з м’яса, то хто я такий, щоб чинити опір.

Відпочиваю у Грузії, під великим будинком невеликий магазин. Проходжу мимо, тут господар кличе:

- Падхаді дарагой, пробуй чачу, белий віно, красний віно.

Запитую:

- А червоне вино пити корисно?

- Канєшно палєзно дарагой, пасматрі какой дом пастроїл.

У магазині алкогольних напоїв:

- Давайте я допоможу Вам. Вас цікавить вино якого географічного походження?

- Мене цікавить вино географічного походження: "До 300 гривень".

Рафіновані естети п’ють вино, яке довго вибирали в елітному алкомаркеті. Розважливі та економні п’ють практично все, що купують інші.

Запросив до себе дівчину додому. Порадьте, яке вино краще підійде до курячої мівіни?

Теги:
#Жарти #Гумор #Свята #Анекдоти #День винороба