Мудрість — це коли в тобі є вино: найкращі анекдоти до Дня винороба України
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Червоне вино добре підходить до м’яса, а якщо вже я повністю складаюсь з м’яса, то хто я такий, щоб чинити опір.
Відпочиваю у Грузії, під великим будинком невеликий магазин. Проходжу мимо, тут господар кличе:
- Падхаді дарагой, пробуй чачу, белий віно, красний віно.
Запитую:
- А червоне вино пити корисно?
- Канєшно палєзно дарагой, пасматрі какой дом пастроїл.
У магазині алкогольних напоїв:
- Давайте я допоможу Вам. Вас цікавить вино якого географічного походження?
- Мене цікавить вино географічного походження: "До 300 гривень".
Рафіновані естети п’ють вино, яке довго вибирали в елітному алкомаркеті. Розважливі та економні п’ють практично все, що купують інші.
Запросив до себе дівчину додому. Порадьте, яке вино краще підійде до курячої мівіни?