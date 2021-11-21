У гарного агронома ячмінь росте просто на очах: веселі анекдоти про сільське господарство
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Агроном каже старому селянинові:
- Ви обробляєте свою ділянку застарілими методами! Я здивуюсь, якщо ви отримаєте з цього дерева хоч би десять кілограмів яблук!
- Я теж, — сказав селянин. — Це ж груша!
— Я чотири роки навчався на одні п’ятірки, — скаржиться молодий чоловік попутнику в поїзді,— і ось подяка: мене тепер заганяють у ведмежий кут, у провінцію, на село!
— А чого ви вчилися? Яка у вас професія?
– Я агроном.
У метро на кінцевій мент, що перевіряє, заходить у вагон і бачить, якийсь мужик закемарив і книжка на підлозі валяється. Підняв книжку, читає на обкладинці "Ландау. Теорія поля", кричить:
– Е! Агроном! Вставай, кінцева!
- Послухай, Мері, — каже фермер дружині, — мені здається, що біла курочка трохи засумувала. Чи не зварити з неї суп?
— Ну, якщо ти сподіваєшся її розвеселити...
Спекотну неділю, на фермі всі тварини поховалися в тінь. Тиша. Раптом із курника з криком "Я помилився!" вилітає півень. За ним виповзає скуйовджена задоволена качка:
- Ну що ви! Нічого страшного!