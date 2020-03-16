Найкращі українські анекдоти про коронавірус

- Я вас благаю, кашляйте мовчки і впустіть нарешті людей в купе!
- Я хворий Коронавірусом!
- Ви хворий "Хитроавантюрусом" - важко зітхає провідник у поїзді.
Якщо замість марлевої маски на голову натягнути міцний поліетиленовий пакет. Щільно обтягнути навколо шиї. Гарантую, що жоден вірус вам не страшний!
Схоже, що хтось грає в мобільний додаток в Plague Inc. на реалістичних налаштуваннях.
Якщо не можете знайти в аптеці маски, не біда. Магазин взуття пропонує свій варіант захисту - просто надягніть кеди в дірочку на обличчя і зав'яжіть шнурки на потилиці. Готово! Коронавірус вас не дістане.