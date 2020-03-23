Посміхніться новому дню: ранкові анекдоти 23 березня

Я шаную традиції. У тому числі власні. Ось уже майже півстоліття: з наступного понеділка я обов'язково почну нове життя.
Понеділок - це яйце, з якого згодом вилупиться субота. Тільки його ще висидіти потрібно.
Дитинство - роби, поки дозволили.
Юність - роби, поки не спалили.
Молодість - роби, поки не набридло.
Зрілість - роби, поки можеш.
Старість - роби, поки пам'ятаєш.
В часи карантину. Філософія колеги в діалозі:
- Краще недоспати, ніж переспати. Недосипання можна доспати. Пересип відіспати не можна...