Посміхніться новому дню: ранкові анекдоти 23 березня

1 Я шаную традиції. У тому числі власні. Ось уже майже півстоліття: з наступного понеділка я обов'язково почну нове життя.

2 Понеділок - це яйце, з якого згодом вилупиться субота. Тільки його ще висидіти потрібно.

3 Дитинство - роби, поки дозволили. Юність - роби, поки не спалили. Молодість - роби, поки не набридло. Зрілість - роби, поки можеш.