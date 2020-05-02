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Веселий початок дня: ранкові анекдоти українською мовою 2 травня

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Веселий початок дня: ранкові анекдоти українською мовою 2 травня
04:48 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Анекдоти дня для позитивного сніданку. Чудового Вам ранку!

  • 1

    Дружина каже чоловікові:

    - Ти пам'ятаєш,  дев'ять місяців тому ти брав відпустку, щоб поїхати половити форель?

    - Звичайно пам'ятаю.

  • 2

    - Так ось сьогодні одна з форель дзвонила і сказала, що ти став батьком...

  • 3

    Поцілував Іван-царевич жабу, і перетворилася вона в самця Василя.

    - Я повинен з вами поговорити про аморальну поведінку вашого сина на перервах. Він тільки й робить, що бігає за дівчатами!

    - Подумаєш, всі нормальні хлопці в його віці бігають за дівчатами!

  • 4

    - З бензопилою ?!

    - Вилікуйте мене від жадібності. Тільки мені нічим платити.

    - Не хвилюйтеся, вилікуємо, заплатите.

Анекдоти від А до Я: вечірні жарти українською мовою 1 травня

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