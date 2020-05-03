Почни день з посмішки: ранкові анекдоти українською мовою 3 травня

Сидять дві дівчинки на даху ... Одна добра, інша зла і кидають камені в перехожих, зла попала 3 рази, а добра 5 ... Тому що добро ЗАВЖДИ перемагає зло! ...
Кіт футболіста ніколи не спить згорнувшись клубком....
- Якщо б я міг все контролювати, у мене б трьох дітей не було!
- А ви помітили, що слово "май" відмінно римується зі словом "бухай"? - Збіг? - Не думаю!
Дівчина приходить до гінеколога:
- Лікарю, у мене на інтимних місцях не росте волосся...
- А скільки разів ви займаєтеся сексом?
- Ну, 7- 8 в день...
- У Вас все в нормі, на автотрасах трава теж не росте...