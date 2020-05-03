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Почни день з посмішки: ранкові анекдоти українською мовою 3 травня

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Почни день з посмішки: ранкові анекдоти українською мовою 3 травня
04:46 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Найсмішніші анекдоти, які налаштують на позитив з самого ранку.

  • 1

  • 2

    Сидять дві дівчинки на даху ... Одна добра, інша зла і кидають камені в перехожих, зла попала 3 рази, а добра 5 ... Тому що добро ЗАВЖДИ перемагає зло! ...

    Кіт футболіста ніколи не спить згорнувшись клубком....

  • 3

    - Якщо б я міг все контролювати, у мене б трьох дітей не було!

  • 4

    - А ви помітили, що слово "май" відмінно римується зі словом "бухай"? - Збіг? - Не думаю!

    Дівчина приходить до гінеколога:

    - Лікарю, у мене на інтимних місцях не росте волосся...

    - А скільки разів ви займаєтеся сексом?

    - Ну, 7- 8 в день...

    - У Вас все в нормі, на автотрасах трава теж не росте...

Закінчи день весело: вечірні анекдоти українською мовою 2 травня

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