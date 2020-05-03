Почни день з посмішки: ранкові анекдоти українською мовою 3 травня

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2 Сидять дві дівчинки на даху ... Одна добра, інша зла і кидають камені в перехожих, зла попала 3 рази, а добра 5 ... Тому що добро ЗАВЖДИ перемагає зло! ... Кіт футболіста ніколи не спить згорнувшись клубком....

3 - Якщо б я міг все контролювати, у мене б трьох дітей не було!