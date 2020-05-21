Сміх на весь вечір: найкращі анекдоти 21 травня

- Ви можете утримувати сім'ю? - запитує батько претендента на руку дочки.
- Ну звичайно! - відповідає претендент.
- Я дуже радий. Тільки майте на увазі - нас вісім чоловік!
Питання: що може бути гірше, відкусивши яблуко, побачити в ньому черв'яка? відповідь: відкусити яблуко і побачити там половину черв'яка ...
- Чому ви запізнилися на роботу?
- А чому ви зарплату затримуєте?
- Ну, в кінці кінців, ви її отримуєте.
- Так і на роботу я, все-таки, прийшов.
А як тебе чоловік відпустив в нічний клуб?
- Так я йому ванну приготувала і піною наповнила!
- І це його зупинило ?!
- Монтажна піна кого завгодно зупинить.