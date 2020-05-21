Сміх на весь вечір: найкращі анекдоти 21 травня

- Ну звичайно! - відповідає претендент.

- Ви можете утримувати сім'ю? - запитує батько претендента на руку дочки.

- Я дуже радий. Тільки майте на увазі - нас вісім чоловік!

3

Питання: що може бути гірше, відкусивши яблуко, побачити в ньому черв'яка? відповідь: відкусити яблуко і побачити там половину черв'яка ...

- Чому ви запізнилися на роботу?

- А чому ви зарплату затримуєте?

- Ну, в кінці кінців, ви її отримуєте.