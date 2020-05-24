Смішні анекдоти на ранок з жартами про чоловіка і жінку

Вперше скористалася селфі-палицею, подарованою мені колись давно, дістала нею труси, що впали за пральну машинку .. Хороша річ, стала в нагоді в господарстві!

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Чим довше я відрощую бороду, тим частіше помічаю, що люди при спілкуванні зі мною дивляться мені не в очі, а в бороду. Таня, 20 років.

Маленький син запитує батька:

- Тату, чому ти одружився на мамі?

Батько з посмішкою переможця звертається до дружини: