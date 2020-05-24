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Смішні анекдоти на ранок з жартами про чоловіка і жінку

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Смішні анекдоти на ранок з жартами про чоловіка і жінку
04:47 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Нова добірка анекдотів розповість Вам яким буває чоловік, незвичайна борода, дружина, життя.

  • 1

  • 2

    Вперше скористалася селфі-палицею, подарованою мені колись давно, дістала нею труси, що впали за пральну машинку .. Хороша річ, стала в нагоді в господарстві!

  • 3

    Чим довше я відрощую бороду, тим частіше помічаю, що люди при спілкуванні зі мною дивляться мені не в очі, а в бороду. Таня, 20 років.

    Маленький син запитує батька:

    - Тату, чому ти одружився на мамі?

    Батько з посмішкою переможця звертається до дружини:

  • 4

    - Ось бачиш, навіть дитина дивується!

    На сайті знайомств:

    - Давай зустрінемося о дев'ятій вечора біля метро. Як я тебе впізнаю?

    - Я дивовижна ...

Анекдоти на вечір і хто в домі головний

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