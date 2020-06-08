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Понеділок, 08.06.2020
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Анекдоти дня та що таке любов

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Анекдоти дня та що таке любов
11:57 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Свіжі анекдоти які розкажуть Вам про: волосся, дівчину, відчуття та інше ... Вдалого понеділка!

  • 1

    - Повісьте, будь ласка, куртку.

    - Не повішу, у вас нема петельки.

    - Ну хоча б за капюшон!

    - Не повішу, у вас нема петельки!

    - Але ж зараз спектакль почнеться.

  • 2

    - Не почнеться - он сидять актори і всі пришивають петельки.

  • 3

    Так мило, коли він проводить рукою по твоєму волоссю і каже, яке воно шовковисте. І байдуже, шо це - ноги!

    Розмовляють маленькій хлопчик з дівчинкою:

    - Я тебе люблю!

    - Що, прям як дорослі?

  • 4

    - Ні, по-справжньому.

    Ви знаєте це відчуття, коли прокидаєшся вранці повний сил і вируючої енергії, переробляєш купу справ, лягаєш раніше в передчутті наступного плідного дня? От і я не знаю.

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