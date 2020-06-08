Анекдоти дня та що таке любов

1 - Повісьте, будь ласка, куртку. - Не повішу, у вас нема петельки. - Ну хоча б за капюшон! - Не повішу, у вас нема петельки! - Але ж зараз спектакль почнеться.

2 - Не почнеться - он сидять актори і всі пришивають петельки.

3 Так мило, коли він проводить рукою по твоєму волоссю і каже, яке воно шовковисте. І байдуже, шо це - ноги! Розмовляють маленькій хлопчик з дівчинкою: - Я тебе люблю! - Що, прям як дорослі?