Анекдоти дня та що таке любов

- Повісьте, будь ласка, куртку.
- Не повішу, у вас нема петельки.
- Ну хоча б за капюшон!
- Не повішу, у вас нема петельки!
- Але ж зараз спектакль почнеться.
- Не почнеться - он сидять актори і всі пришивають петельки.
Так мило, коли він проводить рукою по твоєму волоссю і каже, яке воно шовковисте. І байдуже, шо це - ноги!
Розмовляють маленькій хлопчик з дівчинкою:
- Я тебе люблю!
- Що, прям як дорослі?
- Ні, по-справжньому.
Ви знаєте це відчуття, коли прокидаєшся вранці повний сил і вируючої енергії, переробляєш купу справ, лягаєш раніше в передчутті наступного плідного дня? От і я не знаю.