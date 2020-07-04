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Субота, 04.07.2020
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Для вдалого дня: найкращі анекдоти по-українськи

Для вдалого дня: найкращі анекдоти по-українськи
09:43 Сьогодні Телеграф
Найкращий прикол – це відмінний спосіб не тільки підняти настрій галасливій компанії, але і продемонструвати власне почуття гумору.

Психологи стверджують, що одночасні відносини з двома дівчатами з різним кольором волосся неймовірно піднімають мотивацію підтримувати квартиру в чистоті.

Коли все нормально, європеєць спокійний і добре працює, а коли все йде через сраку – панікує.
Коли все йде через сраку – українець мобілізується і робить неможливе. Коли все добре – українець страждає фігньою.

– Синку, вставай. Поїдемо на дачу копати картоплю.
– Тату, четверта ранку! І у нас же немає дачі!
– Це не означає, що нам не потрібна картопля…

Жюль Верн описав подорож людини до центру Землі, Герберт Уельс створив людину-невидимку, Рудольф Распе відправив барона Мюнхгаузена з гармати на Місяць, але на конкурсі фантастів з величезним відривом переміг заступник міського голови, який пояснив наявність у власності 22 квартир “чесною працею”.

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Все по темі:

Гумор, Сміх, Анекдоти.

Автор:

Телеграф
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