Посміхайтеся частіше: ранкові анекдоти 11 серпня

Пропонуємо вам чергову порцію позитивних анекдотів.

Вранці чоловік запитує дружину:

- Послухай, а що ти подумала, коли я повернувся вночі з синцем під оком?

- Нічого не подумала. Коли ти повернувся, синця ще не було ...

- Тут люди прийшли збирати пожертви на новий басейн! Шо їм дати?

- Дай відро води! Ні, постій! Дай три відра, а то скажуть, шо ми жмикрути!

- Кохана, це тобі на день народження, відкривай швидше!

- Це твій замок на штанах...

- Відкривай, кажу.

- Подивися на ці мозолясті руки! Ні, ти тільки подивися на ці мозолясті руки! Ця людина абсолютно не хоче працювати головою!