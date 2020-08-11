Посміхайтеся частіше: ранкові анекдоти 11 серпня

Вранці чоловік запитує дружину:
- Послухай, а що ти подумала, коли я повернувся вночі з синцем під оком?
- Нічого не подумала. Коли ти повернувся, синця ще не було ...
- Тут люди прийшли збирати пожертви на новий басейн! Шо їм дати?
- Дай відро води! Ні, постій! Дай три відра, а то скажуть, шо ми жмикрути!
- Кохана, це тобі на день народження, відкривай швидше!
- Це твій замок на штанах...
- Відкривай, кажу.
- Подивися на ці мозолясті руки! Ні, ти тільки подивися на ці мозолясті руки! Ця людина абсолютно не хоче працювати головою!