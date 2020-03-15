Стало відомим місце збирання електричних пікапів Tesla Cybertruck

У штаті Теннессі будуть виробляти не тільки Cybertruck, а і Model Y. Tesla випустила мільйонну електричну автівку - Model Y червоного кольору.

Tesla почала шукати місце для будівництва заводу, де з конвеєра сходитимуть електричні пікапи Cybertruck.

В своєму Twitter засновник марки Ілон Маск зазначив, що планує збирати нові електромобілі в центральні частині США.

При цьому назвати фабрику він хоче Cybertruck Gigafactory.

Заяви про фабрику в центральній частині США стали першими публічними словами Ілона Маска про місце збірки Cybertruck. Раніше вважалось, що Tesla буде будувати пікапи на фабриці у Фрімонті.

Як виявилось, зараз компанія включила до шорт-листа місць, де може бути майбутній завод, Нешвілл, що в штаті Теннессі. Тут мають виробляти не тільки Cybertruck, а і Model Y для потреб клієнтів, що проживають на східному побережжі США.

Окрім цього в ЗМІ вже з’являлись повідомлення про те, що директор Tesla має намір побудувати іще один завод в Техасі.

Як раніше повідомляв Autogeek, Tesla випустила свою мільйонну електричну автівку. Ним стала новенька Model Y червоного кольору. На сьогоднішній день цей електромобіль ще навіть не продається.