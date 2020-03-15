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Автомобіль "Камрат": в Україні розробляють новий броньовик

Автомобіль "Камрат": в Україні розробляють новий броньовик
18:15 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Безпеку екіпажу гарантовано навіть у випадку підриву під колесом.

В Україні розробляють спеціальний броньований автомобіль "Камрат" з максимальним класом захисту, який оберігатиме від пострілів з вогнепальної зброї калібру 7,62х54 мм та бронебійно-запального патрона П-32 навіть з відстані 10 метрів.

Про це повідомляє прес-служба авторів проекту ТОВ "Українська бронетехніка".

Двигун авто оснащений додатковими бронелистами й повністю захищений від куль калібру 7,62 мм. Крім того, безпеку екіпажу гарантовано навіть у випадку підриву під колесом або днищем.

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Броньовик призначений для перевезення до 10 військових в умовах жорсткого бездоріжжя. Для шасі використають український вітчизняний КрАЗ-5233 підвищеної прохідності з колісною формулою 4х4.

Також майбутній автомобіль оснастять централізованою системою підкачування шин, що дозволить водію управляти тиском у колесах під час руху і не покидаючи броньовану капсулу.

Висоту автомобіля знизять, що зробить його одним з найнижчих броньовиків у класі МРАП у світі, зазначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, Японія розробляє дві надсучасні протиповітряні боєголовки, які опісля встановлять на гіперзвукову зброю.

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Захист, Розробка, Броньовик, Камрат.
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