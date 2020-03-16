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Для салонів Tesla розробили функцію для ігроманів

Для салонів Tesla розробили функцію для ігроманів
19:22 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Ентузіаст створив спеціальний додаток, котрий дозволяє повноцінно користуватись персональним комп'ютером та його можливостями віддалено.

Технологічність Tesla вже давно не секрет – бортову електроніку автомобілів марки можна використовувати навіть для майнінгу криптовалюти! Там також є вбудовані ігри для розваг, під час тривалої зупинки. А додаток Rainway від незалежного розробника ще більше розширює функціонал Tesla.

Додаток Rainway призначений для потокової передачі данних з персонального комп’ютера користувача на бортовий комп’ютер автомобіля. Під’єднавши до нього ігровий джойстик, можна бавитись, практично, в будь-яку комп’ютерну гру прямо в машині. Автор программи – Ендрю Семпсон, наголошує, що використання програми Rainway можливе лише під час стоянки електромобіля.

Tesla – перший автовиробник, що випустив мільйон електромобілів

Розробник висловлює сподівання, що Ілон Маск дозволить йому інтегрувати цей додаток в заводську прошивку, аби розширити можливості для всіх користувачів Tesla.

“Кожну гру з ПК тепер можна грати на своєму Tesla через @RainwayApp”, – написав Семпсон у своєму Твіттері. “Будьте в курсі, що ви не зможете користуватися додатком під час руху, ігровий потік буде перерваний одночасно із запуском двигуна”. У короткому відеоролику Семпсон показав запуск гри Crysis на екрані Tesla – гри, з досить високими вимогами до продуктивності ПК.

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Автомобиль, Авто, Tesla, Салон авто, Водіям.
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