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Під час карантину зросли продажі автомобілів онлайн

Під час карантину зросли продажі автомобілів онлайн
21:56 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Активність ринку автомобілів - в нормі. Люди шукають і купують авто онлайн.

На сайтах з купівлі-продажу авто на 4,13% збільшились перегляди вживаних авто, а кількість проданих автівок виросла на 10,6%. Позитивну динаміку показує також ринок нових авто, кількість переглядів збільшилася майже на 8%, а дзвінків в автосалони від покупців стало більше на 54,4%.

Залишаючись вдома, покупці продовжують обирати та купувати авто. Імовірно, це пов’язано, у тому числі, зі знеціненням української національної валюти.

Фактично, купувати та продавати автомобілі ніхто не забороняв. Обмеження стосується лише перереєстрації та офіційного оформлення угоди купівлі-продажу у Сервісних центрах МВС (колишні МРЕО). Отже зараз можна купити автомобіль декількома способами.

Договір купівлі-продажу

Якщо вам вдасться знайти підприємство або нотаріуса, який може оформлювати договори купівлі-продажу транспортних засобів і при цьому працює під час карантину – вам пощастило. Так, ці послуги платні, але укладений таким чином договір буде мати юридичну силу і після придбання автомобіля за таким договором залишиться його лише зареєструвати у будь-якому Сервісному центрі МВС, коли вони запрацюють.

Доручення

Схема "продажу за дорученням" працювала в Україні впродовж десятиліть і навряд чи така процедура комусь може видатись новою. Проблема лише у тому, щоб знайти нотаріуса, який працює під час карантину.

Розписка

Складений у довільній формі документ у якому прописано, що продавець добровільно передав автомобіль, отримав за нього гроші і зобов’язується перереєструвати транспортний засіб у вказані терміни (коли почнуть працювати Сервісні центри МВС) навряд чи матиме повноцінну юридичну силу. Але слід згадати, що в нашій країні далеко не всі спори вирішуються у судах, тому оформлення такої розписки зайвим не буде.

Також можна знайти в мережі зразок договору купівлі-продажу і оформити його самостійно. Звісно, юридична сила такого документу також дуже сумнівна, але це усе одно краще ніж нічого.

Належний користувач

А ось що можна робити онлайн та офіційно, так це призначати "належного користувача". Формально, "належний користувач" – це особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. Для призначення "належного користувача" обидва фігуранти угоди повинні зареєструватись в електронному кабінеті водія та слідуючи вказівкам оформити відповідний пункт. Детальну інструкцію можна знайти за цим посиланням.

Оформлення "належного користувача", по суті, потрібно лише для того, аби штрафи з камер автофіксації не приходили на адресу формального власника авто.

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За техпаспортом

Схема купівлі-продажу авто "за техпаспортом" теж не нова – нею активно користувались протягом декількох десятиліть. Формально автомобіль залишається у власності продавця, але по факту ним користується покупець. Попри деякі ризики така схема і зараз дуже поширена та активно використовується, особливо у бюджетному сегменті, де вартість автомобіля невисока.

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Автомобили, Продажи, Онлайн, Поради, Нюанси.
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