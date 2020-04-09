У особистому авто маска не обов'язкова

Водій в своїй машині може їхати без захисної маски.

Про це розповів спікер патрульної поліції Києва Роман Мартинюк. Маска обов’язкова, якщо водій спілкується з патрульним поліцейським.

За словами Романа Мартинюка, хоча захисні маски в особистому автомобілі і не обов’язкові, їх рекомендується одягати, якщо в салоні знаходяться друзі і знайомі, а не одна сім’я, яка проживає разом. Але це лише рекомендація. Поліція не штрафує за те, що у водія чи пасажирів немає захисних масок.

Роман Мартинюк також роз’яснив, що в легковому автомобілі під час карантину, запровадженого в Україні у зв’язку з пандемією коронавіруса, можна перевозити будь-яку кількість пасажирів. Їх кількість не повинна перевищувати кількість місць в машині.

Між тим, лікарі все ж радять користуватися і в особистому і громадському транспорті захисними масками, а також дезінфекторами (краще всього 70% розчин спирту). Особливо якщо з вами разом їдуть друзі або знайомі.

За офіційними даними, в Україні станом на 8 квітня у 1668 осіб був виявлений вірус COVID-19. 52 людини від нього померли, а 35 людей вже одужали.