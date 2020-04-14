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Автомобільна компанія Ford почала розробку респіраторів

Автомобільна компанія Ford почала розробку респіраторів
15:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Американська автомобілебудівна компанія Ford оголосила про розробку потужних повітроочисних респіраторів у співпраці з іншою промисловою компанією 3M.

Для їх створення буде використовуватися технологія вентиляції сидінь пікапів F-150, повідомляє Business Insider.

"Ми знали, що для того, аби відіграти свою роль у боротьбі з коронавірусом, нам потрібно буде об'єднуватися з такими експертами, як 3M, щоб розширити виробництво вкрай необхідного медичного обладнання та додаткових матеріалів", - заявив віцепрезидент Ford Джим Баумбік.

Ford заявив, що новий респіратор, який поки не пройшов процедуру сертифікації відповідних органів-регуляторів, буде включати в себе каптур і захисну маску для голови і плечей, а високоефективна система фільтрації (HEPA) забезпечить подачу фільтрованого повітря протягом восьми годин.

У пристрої використовуватиметься портативна система подачі повітря, яку Ford зазвичай застосовує для вентиляції сидінь у пікапах F-150.

"Близько 90 працівників Об'єднаної профспілки автобудівників будуть збирати респіратори на заводі Ford поблизу Флет-Рок, Мічиган. Планується зробити 100 тис. таких пристроїв або більше, якщо знадобиться", - заявили в компанії.

У Ford також заявили, що вони співпрацюють з компанією Joyson Safety Systems, щоб виготовити медичні халати багаторазового використання з матеріалів, які зазвичай використовуються для подушок безпеки автомобіля.

Як повідомляв Укрінформ, раніше автовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co та Tesla Inc надали дозволи на виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

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Ford, F-150, HEPA, Автомобільна компанія, Пікапи, Система фільтрації, Респіратори.
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