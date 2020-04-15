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Якщо патруль зупинив вас під час карантину

Якщо патруль зупинив вас під час карантину
11:08 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

З 6 квітня в Україні діють нові правила карантину, запровадженого через коронавірус. Деякі обмеження стосуються водіїв.

Адвокат Олег Городецький рекомендує не панікувати. Спочатку вам потрібно з’ясувати у поліцейського обставини правопорушення, в якому вас звинувачують. Якщо поліцейський склав відносно вас адміністративний протокол, то його не потрібно оплачувати відразу на місці. Відповідне рішення прийме потім суд.

Ви маєте право записати імена і прізвища поліцейських, номери їх нагрудних знаків. При цьому всі дії поліції можна "знімати" на телефон. Поліцейські не можуть заборонити зйомку під приводом, що це, мовляв, не можна по Конституції. Конституція захищає втручання в особисте життя, а поліцейські на роботі – державні службовці.

В адміністративному протоколі ви можете викласти свою позицію по відношенню до даної ситуації. Не забудьте взяти копію протоколу.

Ви маєте право скористатися послугами адвоката. Про це треба заявити поліцейським, а ще краще відразу на місці подати правоохоронцям у письмовому вигляді клопотання про присутність адвоката.

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Щоб не допустити претензій з боку правоохоронців, рекомендуємо дотримуватися правил карантину. На вулиці будьте завжди в захисній масці, тому, що громадські місця, де її обов’язково треба носити, зустрічаються на кожному кроці. Водій у своєму автомобілі може бути без маски. А ось спілкуватися з поліцейським потрібно тільки в масці.

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Автомобиль, Полиция, Правила, Авто, Патруль, Водіям.
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