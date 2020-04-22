Автовиробник Audi представив авто нового покоління: Wi-Fi та мультимедіа

Німецький автовиробник Audi представив седан другого покоління Audi A3 Sedan.

Як заявили у німецькій компанії, новий седан на 4 см довший за модель першого покоління.

До базової комплектації моделі входить 25,7-сентиметровий монітор мультимедійної системи й 26-сентиметрова цифрова панель приладів.

Audi A3 Sedan підключений до смартфонів з операційними системи iOS та Android.

Мультимедійний комплекс забезпечує доступ до багатьох онлайн-сервісів та підключення до інтернету через Wi-Fi.

З другого півріччя з’явиться голосовий асистент Alexa від Amazon.

Зазначається, що потужність двигуна нового седана становить 150 кінських сил.

Стартова ціна базової моделі від 27 700 євро.

Попередні замовлення розпочнуться вже наприкінці квітня, а перші доставки очікуються влітку.