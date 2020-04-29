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700 км на одній зарядці: у Китаї стартували продажі електричного седану Xpeng P7
700 км на одній зарядці: у Китаї стартували продажі електричного седану Xpeng P7

700 км на одній зарядці: у Китаї стартували продажі електричного седану Xpeng P7

700 км на одній зарядці: у Китаї стартували продажі електричного седану Xpeng P7
07:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Компанія Хpeng Motors, яка вважається конкурентом Tesla Ілона Маска на китайському ринку, представила електричний седан P7.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Хpeng Motors представив електрокар, який зможе конкурувати з Model 3 від Tesla у Китаї, пропонуючи довшу відстань без підзарядки та нижчу ціну", - йдеться у повідомленні.

Електричний седан P7 зможе проїхати без підзарядки до 706 кілометрів, а його вартість становить 36 тисяч доларів США.

У той же час електрокар Model 3 від Tesla, який буде доступний у червні у Китаї, зможе проїхати лише 650 км на одній зарядці, а його вартість сягає 48 565 доларів США.

Як повідомляє портал Engadget, седан P7 може розігнатися до «сотні» за 4,3 секунди.

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В самому автомобілі встановлені 12 ультразвукових сенсорів, 5 міліметрових хвильових радарів та 14 камер.

Автомобіль вже можна замовити на сайті компанії, а доставлення очікується з червня цього року.

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Все по темі:

Підзарядка, Конкуренти, Хpeng Motors, седан P7, Tesla Ілона Маска, Електричний седан P7.
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