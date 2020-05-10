Mazda візьме 2,8 млрд доларів кредиту через викликані пандемією збитки

Про це повідомляє УНН з посиланням на Nikkei.

Японський автоконцерн Mazda запросив кредит у розмірі 300 млрд ієн (2,8 млрд доларів) у трьох великих банків Японії у зв'язку зі збитками, понесеними через пандемію коронавірусу.

Обсяг продажів автоконцерну в лютому поточного року знизився на 14%, в березні цей показник зменшився на 33% через карантин.

24 березня Mazda призупинила роботу кількох своїх заводів в Японії, Мексиці і Таїланді через падіння попиту на продукцію автоконцерну.

Нагадаємо, німецькі автоконцерни припиняють виробництво в КНР через вірус.