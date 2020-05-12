Виробництво автотранспорту в Україні впало на чверть

У квітні на українських заводах було вироблено 59 одиниць автотранспортної техніки, що на 58% менше, ніж у квітні минулого року.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-квітні 2020 року, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, скоротилася на 24% - до 1424 одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, за 4 місяці цього року було зібрано 1238 легкових автомобілів, що на 22% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Виробництво вантажних автомобілів становить 12 одиниць, що на 20% менше результату річної давності.

Автобусне виробництво в Україні в січні-квітні 2020 року скоротилося на 37% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і становить 174 штуки.

У квітні на українських заводах було вироблено 59 одиниць автотранспортної техніки, що на 58% менше, ніж у квітні минулого року.

Зазначається, що в минулому місяці вся статистика по легкових авто знову була сформована великовузловим складанням автомобілів марки Skoda на заводі "Єврокар".

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).