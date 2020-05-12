На українських АЗС подорожчав автогаз

На АЗС ОККО та WOG автогаз подорожчав на 10 копійок на літр.

Ряд мереж АЗС в Україні з 9 по 12 травня збільшили ціни на зріджений газ, який використовується в якості автомобільного палива на 10-20 копійок за літр.

Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Так, наприклад, на АЗС OKKO та WOG автогаз подорожчав на 10 копійок за літр, до 8,58-8,59 гривні/літр. На "БРСМ-Нафта" вартість підвищили на 20 копійок за літр, до 7,89 гривні/літр.

Також на 10 копійок за літр зросла мінімальна ціна на АЗС кропивницького оператора РУР - до 7,99 гривні/літр. На 20 копійок за літр автогаз подорожчав на АЗС Mango та Ultra Київської області.

Як повідомляв УНІАН, споживання зрідженого газу в Україні у 2019 році збільшилося на 11% у порівнянні з 2018 роком - до 2,03 мільйона тонн.