Скачать
Четвер, 14.05.2020
Глава СОТ достроково йде з посади
Глава СОТ достроково йде з посади
СБУ прокоментувала обшуки на Одеській митниці
СБУ прокоментувала обшуки на Одеській митниці
Макларен підписав контракт з Даніелем Ріккардо, Сайнс покине команду
Макларен підписав контракт з Даніелем Ріккардо, Сайнс покине команду
Дядя Жора виписався з лікарні після інсульту (Відео)
Дядя Жора виписався з лікарні після інсульту (Відео)

Київ щодня потерпає від шаленого трафіку та заторів

Київ щодня потерпає від шаленого трафіку та заторів
14:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

В столиці сьогодні зранку знову злетіли ціни на таксі.

Вдень ситуація на дорогах трохи покращилась, але залишається складною.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що зараз Київ не стоїть у заторах, але почав потроху, повільно рухатися. Тим, хто пересувається центром, радять закладати на поїздку більше часу, ніж зазвичай (десь 20-30 хвилин).

Журналісти повідомляють, що в столиці сьогодні зранку знову злетіли ціни на таксі.

Водії скаржаться, що пересуватися містом щоранку дуже важко. Сьогодні ситуацію ускладнює погода – у столиці йде дощ.

За даними карт Google, станом на 13:30 проблеми з рухом виникли на Північному мосту, мосту Метро, мосту Патона та Південному мосту, на Набережному шосе, а також у центрі – на Подолі, бульварі Тараса Шевченка, в районі між метро «Арсенальна» та Майданом незалежності, тощо.

Нагадаємо, 13 травня Кличко закликав уряд надати дозвіл на відновлення з 25 травня роботи столичного метрополітену у звичайному режимі. За його словами, коли все більше людей після пом’якшення карантину з 11 травня повертаються на роботу, в місті відбувається транспортний колапс.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні заявив, що не бачить проблеми з відновленням роботи метро в Києві з 25 травня за умови дотримання усіх необхідних критеріїв.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пробки, Україна, Київ, Столиця, Затори.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Глава СОТ достроково йде з посади
02 США загрожує перший масштабний ураган 2020 року
03 Вознесіння Господнє: традиції та історія свята
04 Енергосистема України досі працює без п'яти атомних блоків
05 Пандемія: Австрія та Німеччина готуються до відкриття кордонів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Київ щодня потерпає від шаленого трафіку та заторів
Київ щодня потерпає від шаленого трафіку та заторів
Степанов розповів, як розподіляють у лікарнях доплати медикам
Степанов розповів, як розподіляють у лікарнях доплати медикам
Мінсоцполітики ініціює посилення захисту прав дітей
Мінсоцполітики ініціює посилення захисту прав дітей
У Мережі обговорюють схожість Бреда Пітта з дочкою Шайло
У Мережі обговорюють схожість Бреда Пітта з дочкою Шайло
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся