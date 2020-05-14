Київ щодня потерпає від шаленого трафіку та заторів

В столиці сьогодні зранку знову злетіли ціни на таксі.

Вдень ситуація на дорогах трохи покращилась, але залишається складною.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що зараз Київ не стоїть у заторах, але почав потроху, повільно рухатися. Тим, хто пересувається центром, радять закладати на поїздку більше часу, ніж зазвичай (десь 20-30 хвилин).

Журналісти повідомляють, що в столиці сьогодні зранку знову злетіли ціни на таксі.

Водії скаржаться, що пересуватися містом щоранку дуже важко. Сьогодні ситуацію ускладнює погода – у столиці йде дощ.

За даними карт Google, станом на 13:30 проблеми з рухом виникли на Північному мосту, мосту Метро, мосту Патона та Південному мосту, на Набережному шосе, а також у центрі – на Подолі, бульварі Тараса Шевченка, в районі між метро «Арсенальна» та Майданом незалежності, тощо.

Нагадаємо, 13 травня Кличко закликав уряд надати дозвіл на відновлення з 25 травня роботи столичного метрополітену у звичайному режимі. За його словами, коли все більше людей після пом’якшення карантину з 11 травня повертаються на роботу, в місті відбувається транспортний колапс.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні заявив, що не бачить проблеми з відновленням роботи метро в Києві з 25 травня за умови дотримання усіх необхідних критеріїв.