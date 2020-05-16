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Porsche готує прем'єру моделі 911 в незвичайному кузові (Відео)

Porsche готує прем'єру моделі 911 в незвичайному кузові (Відео)
05:59 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

У сімействі Porsche 911 намічається поповнення: до купе і кабріолетів приєднається версія в кузові тарга, який зараз використовується досить рідко.

Німецький виробник показав відеотизер, в якому розповів про незвичайну новинку.

Початковий план передбачав, що прем'єра моделі з цим типом кузова відбудеться навесні на автосалоні в Пекіні. Коли виставку відклали через коронавірус, компанія вибрала в якості майданчика для показу тенісний турнір, але і він був повністю скасований. Розглядалося також варіант з власним музеєм Porsche, але і він простоював закритим через COVID-19.

В результаті презентацію вирішили провести повністю в цифровому форматі. Трансляція відбудеться на каналі 9:11 Magazine 18 травня, причому для компанії це буде перший подібний досвід.

Ймовірно, для початку покажуть дві модифікації - 385-сильну 911 Targa і 450-сильну 911 Targa S, а більш потужна машина з приставкою GTS в назві вийде пізніше. Відомо, що, як і в попередньому поколінні, така версія 911 буде мати знімну м'яку панель даху, а нововведенням стане доступність не тільки повного, але і заднього приводу.

Примітно, що тарга стане не єдиним онлайн-дебютантом. 2 червня аналогічним способом буде представлена якась спеціальна версія Porsche 911, яку випустять обмеженим тиражем. Перші подробиці про неї розкриють 26 травня.

Відзначимо, тарга зараз - будь-який родстер, обладнаний незнімної металевою дугою позаду салону, але з рухомими або знімними центральними сегментами даху. Перший автомобіль Porsche 911 Targa отримав таку назву в 1966 у зв'язку з участю Porsche в перегонах «Targa Florio». Після цього термін «тарга» почав використовуватися досить широко, хоча подібний тип кузова з'явився на 5 років раніше - в 1961 році.

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Кузов, Porsche 911 Targa, Оновлення, Прем'єра моделі.
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