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Автомобілі Tesla значно подешевшають завдяки "вічному" акумулятору

Автомобілі Tesla значно подешевшають завдяки "вічному" акумулятору
14:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Компанія Tesla створила передовий акумулятор з низькою собівартістю і дуже високим терміном служби – він не вимагатиме заміни навіть через мільйон кілометрів пробігу.

Про це повідомляє Slashdot.

"У нових батареях Tesla будуть такі інновації, як низький вміст кобальту, використання хімічних добавок, матеріалів і покриття, які зменшать внутрішнє напруження та дадуть акумуляторам можливість працювати значно довше", - йдеться в повідомленні.

Компанія також починає використовувати нові високошвидкісні, дуже автоматизовані процеси виготовлення акумуляторів, щоб зменшити витрати на оплату праці та збільшити виробництво.

Новий акумулятор буде значно дешевшим від існуючих на ринку аналогів, що дозволить Tesla вирівняти вартість своїх автомобілів з бензиновими або навіть зробити їх дешевшими.

Інформація про новий продукт Tesla стала відомою за тиждень до анонсованого Ілоном Маском "Дня батарей". Очікується, що наступного тижня інвесторам та широкій публіці буде представлено цілий пакет інновацій і розробок компанії в сфері зберігання енергії. Маск пообіцяв, що це буде найважливіший день в історії Tesla.

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Компания, Tesla, Собівартість, Зниження ціни, Вічний, Акумуляторє.
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