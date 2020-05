Volkswagen довелося видалити свою нову рекламу

За сюжетом, білі руки «заштовхують» чорношкірого чоловіка в будівлю, після чого на екрані з'являється напис «Der neue Golf» [новий Golf - нім.]. При цьому, в Твіттері помітили, що першими з'являються літери n, e, g, e, r.

Компанія спочатку відповіла користувачам, що вони неправильно інтерпретували ролик, але пізніше визнала, що він «неправильний і без смаку», пише BBC.

Його видалили з усіх соцмереж концерну.

In der neuen #VW-Werbung wird rein zufällig ein schwarzer Mann von einer weißen Hand hin und her geschubst und anschließend in ein Haus mit der Überschrift „petit colon“ geschnipst. Die ersten eingegeben Buchstaben ergeben das N-Wort. Ich könnte kotzen. pic.twitter.com/XnqSM41IIQ