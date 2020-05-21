Volkswagen довелося видалити свою нову рекламу

Нова реклама Volkswagen Golf 8 спровокувала скандал — компанію звинуватили в расизмі і їй довелося видаляти свій ролик.

За сюжетом, білі руки «заштовхують» чорношкірого чоловіка в будівлю, після чого на екрані з'являється напис «Der neue Golf» [новий Golf - нім.]. При цьому, в Твіттері помітили, що першими з'являються літери n, e, g, e, r.

Компанія спочатку відповіла користувачам, що вони неправильно інтерпретували ролик, але пізніше визнала, що він «неправильний і без смаку», пише BBC.

Його видалили з усіх соцмереж концерну.