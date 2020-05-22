Volvo обмежила максимальну швидкість нових авто до 180 км/год

У компанії підкреслили, що автовиробник несе відповідальність за підвищення рівня безпеки на дорогах.

Минулого року шведський автовиробник Volvo Cars оголосив, що з 2020 року обмежити максимальну швидкість на всіх своїх автомобілях до 180 км/год з метою безпеки. Тепер цей час настав й нові автомобілі Volvo не будуть розганятися вище даної позначки, до того ж отримають нову систему Care Key з індивідуальними обмеженнями швидкості.

Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Система Care Key дозволяє клієнтам самостійно встановлювати додаткові обмеження максимальної швидкості у разі передачі автомобіля кому-небудь з членів сім'ї або молодшим та/або менш досвідченим водіям", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що ці заходи перевершують загальноприйняті законодавчі вимоги й норми, проте є важливим кроком на шляху до нульового рівня серйозних травм і смертельних випадків в результаті дорожньо-транспортних пригод.

"Ми переконані, що автовиробник несе відповідальність за підвищення рівня безпеки на дорогах. Наша технологія обмеження швидкості, як і саме обговорення навколо неї, повністю відповідають даним переконання. Обмежувач швидкості і система Care Key допомагають людям не забувати та усвідомлювати те, що перевищення швидкості небезпечно. І при цьому забезпечують додатковий спокій, підтримують більш відповідальну поведінку водіїв", - зазначила керівник Центру безпеки Volvo Cars Малин Екхольм.

На думку компанії, основною проблемою є те, що при перевищенні певних швидкостей, навіть самі просунуті технології безпеки не здатні запобігти серйозних травм і смертельних випадків у разі дорожньо-транспортної пригоди. Саме тому в більшості західних країн діють обмеження швидкості руху. Дослідження показують, що в середньому люди мають досить погане розуміння тих небезпек, які несе в собі недотримання швидкісного режиму. В результаті багато водіїв часто вибирають занадто високу швидкість, володіючи низькими навичками адаптації її до реальної дорожньої ситуації.

Крім перевищення швидкості, двома іншими основними проблемами, що викликають занепокоєння за безпеку дорожнього руху, залишаються керування автомобілем у стані алкогольної/наркотичної інтоксикації та втому водіїв, що тягне за собою втрату уваги.

Для розв'язання даної проблеми Volvo збирається з 2021 року почати оснащувати свої автомобілі вбудованими камерами для моніторингу поведінки водія, в результаті неуважних і нетверезих водіїв будуть примусово зупиняти. До того ж наступне покоління автомобілів Volvo будуть оснащувати інтегрованої у дах системою автономного водіння Luminar LiDAR, яка буде автоматично запускатися в знайомій їй місцевості за прийнятних дорожніх умов.