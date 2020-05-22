Скачать
П'ятниця, 22.05.2020
Посли G7 вітають домовленості України і МВФ щодо нової програми співпраці
Посли G7 вітають домовленості України і МВФ щодо нової програми співпраці
Число жертв тропічного циклону "Ампан" в Індії збільшилося до 72 осіб
Число жертв тропічного циклону "Ампан" в Індії збільшилося до 72 осіб
Бокс повернеться в США з червня: бої в готелі і регулярні тести
Бокс повернеться в США з червня: бої в готелі і регулярні тести
Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками
Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками

Volvo обмежила максимальну швидкість нових авто до 180 км/год

Volvo обмежила максимальну швидкість нових авто до 180 км/год
16:18 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

У компанії підкреслили, що автовиробник несе відповідальність за підвищення рівня безпеки на дорогах.

Минулого року шведський автовиробник Volvo Cars оголосив, що з 2020 року обмежити максимальну швидкість на всіх своїх автомобілях до 180 км/год з метою безпеки. Тепер цей час настав й нові автомобілі Volvo не будуть розганятися вище даної позначки, до того ж отримають нову систему Care Key з індивідуальними обмеженнями швидкості.

Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Система Care Key дозволяє клієнтам самостійно встановлювати додаткові обмеження максимальної швидкості у разі передачі автомобіля кому-небудь з членів сім'ї або молодшим та/або менш досвідченим водіям", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що ці заходи перевершують загальноприйняті законодавчі вимоги й норми, проте є важливим кроком на шляху до нульового рівня серйозних травм і смертельних випадків в результаті дорожньо-транспортних пригод.

"Ми переконані, що автовиробник несе відповідальність за підвищення рівня безпеки на дорогах. Наша технологія обмеження швидкості, як і саме обговорення навколо неї, повністю відповідають даним переконання. Обмежувач швидкості і система Care Key допомагають людям не забувати та усвідомлювати те, що перевищення швидкості небезпечно. І при цьому забезпечують додатковий спокій, підтримують більш відповідальну поведінку водіїв", - зазначила керівник Центру безпеки Volvo Cars Малин Екхольм.

На думку компанії, основною проблемою є те, що при перевищенні певних швидкостей, навіть самі просунуті технології безпеки не здатні запобігти серйозних травм і смертельних випадків у разі дорожньо-транспортної пригоди. Саме тому в більшості західних країн діють обмеження швидкості руху. Дослідження показують, що в середньому люди мають досить погане розуміння тих небезпек, які несе в собі недотримання швидкісного режиму. В результаті багато водіїв часто вибирають занадто високу швидкість, володіючи низькими навичками адаптації її до реальної дорожньої ситуації.

Крім перевищення швидкості, двома іншими основними проблемами, що викликають занепокоєння за безпеку дорожнього руху, залишаються керування автомобілем у стані алкогольної/наркотичної інтоксикації та втому водіїв, що тягне за собою втрату уваги.

Для розв'язання даної проблеми Volvo збирається з 2021 року почати оснащувати свої автомобілі вбудованими камерами для моніторингу поведінки водія, в результаті неуважних і нетверезих водіїв будуть примусово зупиняти. До того ж наступне покоління автомобілів Volvo будуть оснащувати інтегрованої у дах системою автономного водіння Luminar LiDAR, яка буде автоматично запускатися в знайомій їй місцевості за прийнятних дорожніх умов.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Авто, Volvo, Обмеження, Максимальна швидкість.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Християни східного обряду святкують “весняного” Миколая
02 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 20148 випадків коронавірусної хвороби
03 Шість університетів з України ввійшли до списку найкращих вишів у світі
04 Циклон "Амфан" в Індії та Бангладеш: уже понад 80 загиблих
05 У США заявили про стеження РФ за Трампом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Кривому Розі викрили порностудію
У Кривому Розі викрили порностудію
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 22 травня
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 22 травня
Авіакатастрофа у Пакистані: посольство перевіряє, чи були на борту українці
Авіакатастрофа у Пакистані: посольство перевіряє, чи були на борту українці
Темпи знищення тропічних лісів зросли більш ніж удвічі
Темпи знищення тропічних лісів зросли більш ніж удвічі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся