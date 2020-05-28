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В Україні ввели новий податок на продаж машин

В Україні ввели новий податок на продаж машин
12:45 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Нещодавно було підписано відповідний законопроект.

Внесені зміни до Податкового кодексу України, які набули чинності 23 травня 2020 року, передбачають збільшення податку під час продажу автомобілів.

Нещодавно був підписаний законопроєкт №1210, в якому частина змін зачепила та автомобільну сферу.

Зокрема, законом закріплено введення податку на продаж третьої одиниці транспортного засобу за рік. Дія закону поширюється на продажу машин від 1-го січня 2020 року, пише ТСН.

Якщо раніше під час продажу (обміну) протягом одного року третього і подальшого автомобіля потрібно було заплатити державі 5% його вартості, то тепер – 18%. Новий податок стосується не тільки з легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспорту, у тому числі, причепів, мопедів і мотоциклів.

Перший продаж ТЗ податком не обкладається. Якщо два, то державі доведеться віддати 5% його ціни, як і раніше. Під час продажу автобуса, вантажівки, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок в розмірі 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.

У цьому випадку ставка робиться на перекупників. Їм тепер треба або виходити "з тіні" та платити податки, або відмовитися від свого бізнесу.

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Україна, Податки, Зміни, Продаж авто.
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