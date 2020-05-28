В Україні ввели новий податок на продаж машин

Нещодавно було підписано відповідний законопроект.

Внесені зміни до Податкового кодексу України, які набули чинності 23 травня 2020 року, передбачають збільшення податку під час продажу автомобілів.

Нещодавно був підписаний законопроєкт №1210, в якому частина змін зачепила та автомобільну сферу.

Зокрема, законом закріплено введення податку на продаж третьої одиниці транспортного засобу за рік. Дія закону поширюється на продажу машин від 1-го січня 2020 року, пише ТСН.

Якщо раніше під час продажу (обміну) протягом одного року третього і подальшого автомобіля потрібно було заплатити державі 5% його вартості, то тепер – 18%. Новий податок стосується не тільки з легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспорту, у тому числі, причепів, мопедів і мотоциклів.

Перший продаж ТЗ податком не обкладається. Якщо два, то державі доведеться віддати 5% його ціни, як і раніше. Під час продажу автобуса, вантажівки, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок в розмірі 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.

У цьому випадку ставка робиться на перекупників. Їм тепер треба або виходити "з тіні" та платити податки, або відмовитися від свого бізнесу.