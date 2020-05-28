Україна з 1 червня вводить сезонні обмеження для вантажівок

З 1 червня 2020 року буде обмежено рух транспортних засобів вагою понад 24 тонни по дорогах державного значення в денну пору доби та за температури вище +28.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору).

"Державне агентство автомобільних доріг України, керуючись вимогами Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та постанови Кабінету міністрів України від 27.06.2007 №879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» з метою зменшення руйнувань асфальтобетонного покриття доріг при температурних показниках повітря вище +28 С, з 01 червня 2020 року в денну пору доби застосовує обмеження та заборону руху автомобільними дорогами загального користування державного значення великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн", - йдеться у повідомленні.

Це обмеження не стосується транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

В Укравтодорі зазначають, що водії відповідних вантажівок зможуть скористатися 982-ма майданчиками для тимчасової стоянки транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

На автомобільних дорогах загального користування державного значення вже встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити. Дотримання водіями вантажних транспортних засобів вагових параметрів та вимог дорожніх знаків здійснюватиметься територіальними підрозділами Державної служби з безпеки на транспорті та відповідними обласними підрозділами Національної поліції України.

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого 2020 року Президент України Володимир Зеленський під час стратегічної зустрічі в Укравтодорі закликав жорстко посилити габаритно-ваговий контроль на дорогах та поширити інноваційну технологію "зважування в русі" на всю територію України.

Також повідомлялося, що у вересні 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", яким було запроваджено можливість здійснення фіксації порушень габаритно-вагових параметрів транспортних засобів в автоматичному режимі.

Того ж місяця Укравтодор запустив у тестовому режимі перші два майданчики у рамках реалізації пілотного проєкту зважування вантажівок в русі (Weight in motion).