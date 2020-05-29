Tesla заплатить Маску $775 мільйонів за плідну роботу

Про це повідомляє портал TechCrunch.
«Правління Tesla дозволило виділити понад 700 мільйонів доларів США компенсації директору Ілону Маску», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, відтепер Маск має право придбати близько 1,69 млн акції компанії Tesla з величезною знижкою, а саме за 350,02 замість 805,81 долара США (котирування станом на четвер) за одну акцію.
Таким чином, прибуток для Маска становитиме 775 млн доларів США.
Згідно з документами, які компанія подала до Комісії з цінних паперів і бірж США, саме така ціна за одну акцію в 350,02 долара була прописана в контракті про компенсацію ще у 2018 році.
Маск також має право не продавати свої придбані акції впродовж наступних п’яти років.
Наразі невідомо, чи скористається засновник компанії Tesla цією компенсацією для покращення фінансового стану самої компанії.