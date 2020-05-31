Скачать
Неділя, 31.05.2020
Автоматична фото- і відеофіксація запрацює на дорогах з 1 червня
Автоматична фото- і відеофіксація запрацює на дорогах з 1 червня
Прохолодно і дощитиме в Україні в перший день літа
Прохолодно і дощитиме в Україні в перший день літа
Швайнштайгер не виключає початку тренерської кар’єри
Швайнштайгер не виключає початку тренерської кар’єри
У небожа бельгійського короля виявили коронавірус після вечірки в Іспанії
У небожа бельгійського короля виявили коронавірус після вечірки в Іспанії

Автоматична фото- і відеофіксація запрацює на дорогах з 1 червня

Автоматична фото- і відеофіксація запрацює на дорогах з 1 червня
13:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Автоматична фото- та відеофіксація на дорогах України для фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху запрацює з 1 червня.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 20 травня.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 1 червня запрацює 17 пунктів фото- і відеофіксації дорожнього руху. Згодом їх кількість збільшиться до 40, а загалом у планах відкрити 700 таких пунктів.

У Департаменті комунікації МВС України повідомляли, що камери відеофіксації встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Надалі вони встановлюватимуться по всій Україні.

Спочатку в автоматичному режимі фіксуватимуться лише факти перевищення швидкості. Поступово, вже цього року, система фіксуватиме й інші порушення ПДР - проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху.

Про факт фіксації порушення можна буде дізнатися: з адмінпостанов, які надсилатимуть на електронну пошту, якщо подано відповідну заяву в МВС; на офіційних веб-сайтах МВС та Головного сервісного центру у «Електронному кабінеті водія; від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника; від представників органів ДПСУ, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

Якщо транспортним засобом користується кілька осіб (наприклад, водії служб таксі), постанова про притягнення до відповідальності виноситиметься на особу, за якою зареєстрований транспортний засіб у відповідному реєстрі МВС. Якщо визначено належного користувача – відповідальність несе належний користувач. Якщо ТЗ зареєстровано за юридичною особою – керівник юридичної особи.

Постанова може виноситися без участі особи упродовж 3-х днів із дати винесення. Вона набуває законної сили: з дня отримання; з дня відмови про її отримання; з дня повернення поштового відправлення, якщо ви не отримали надіслану постанову; в день вручення її прикордонником. Термін оскарження постанови - 10 днів з дати набрання постановою законної сили. При оскарженні ці терміни призупиняються до вирішення питання по суті.

Як повідомлялося, 12 березня МВС презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Запуск цієї системи в експлуатацію планувався на 1 травня, проте був перенесений через карантин.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Фото, Видеофиксация, На дорогах.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Шахтар" і "Динамо" сьогодні зустрінуться на НСК "Олімпійський"
02 У МОЗ пояснили, чому в Україні багато медиків захворіли коронавірусом
03 У Парижі затримали понад 90 демонстрантів за порушення карантину
04 Зеленський привітав з днем народження Кривий Ріг та Київ
05 ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна з 1 червня відкриває пункти пропуску на словацькому кордоні
Україна з 1 червня відкриває пункти пропуску на словацькому кордоні
У Мінську затримали опозиціонера Миколу Статкевича
У Мінську затримали опозиціонера Миколу Статкевича
Вибори мера Києва: Ткаченко братиме участь у праймеріз &quot;Слуги народу&quot;
Вибори мера Києва: Ткаченко братиме участь у праймеріз "Слуги народу"
Стало відомо, як Граймс та Ілон Маск називають маленького сина
Стало відомо, як Граймс та Ілон Маск називають маленького сина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся