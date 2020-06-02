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Tesla під управлінням автопілота врізалася в перевернуту вантажівку (Відео)
Tesla під управлінням автопілота врізалася в перевернуту вантажівку (Відео)

Tesla під управлінням автопілота врізалася в перевернуту вантажівку (Відео)

Tesla під управлінням автопілота врізалася в перевернуту вантажівку (Відео)
09:16 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

У Тайвані на швидкісній трасі сталася незвичайна аварія. Водій електрокара Tesla Model 3 стверджує, що система Autopilot ніяк не відреагувала на перешкоду.

У Тайвані сталася незвичайна автомобільна аварія: електрокар Tesla Model 3, який їхав з включеною функцією Autopilot, врізався в перевернуту вантажівку на трасі.

Про це повідомляє Autonews з посиланням на Taiwan English News.

В опублікованому запису інциденту видно, що водії інших автомобілів заздалегідь помічають вантажівку, яка лежить на боці, і без проблем об'їжджають його. При цьому Tesla продовжує рухатися по прямій і пробиває кузов перевернутої машини.

Водій Tesla розповів поліції, що їхав з включеною функцією напівавтоматичного управління Autopilot зі швидкістю приблизно 110 км на годину. За його словами, електроніка ніяк не відреагувала на перешкоду, тому він сам натиснув на педаль гальма, проте було вже надто пізно».

«Під час використання системи Autopilot водієві необхідно зберігати повну концентрацію на дорозі, тримати руки на кермі та в будь-який момент бути готовим взяти керування на себе», — зазначено на сайті Tesla.

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Авария, Тайвань, Автопилот, Tesla Model 3.
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