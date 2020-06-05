В Україні у травні зареєстрували у 1,5 раза більше легкових електрокарів

В Україні у травні 2020 року було зареєстровано 943 електромобілі, що на 300 одиниць більше, ніж у травні торік.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Український ринок автомобілів на електротязі в травні досяг позначки 943 шт., що рівно на 300 шт. більше, ніж роком раніше", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні в Україні було зареєстровано 915 легкових електромобілів, що у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, зареєстровано ще 28 комерційних електромобілів, що на 15% менше, ніж у травні 2019 року.

Загалом у травні українці найчастіше реєстрували вживані комерційні електрокари. Найпопулярнішою маркою стала Renault Kangoo Z.E., 22 авто якої було придбано минулого місяця.

На ринку легкових електромобілів у травні більший попит мали також уживані машини. Так, минулого місяця в Україні було зареєстровано 60 нових легкових електрокарів та 855 - уживаних.

Найпопулярнішою маркою легкових електрокарів у травні стала Nissan Leaf, 282 авто якої було придбано в Україні впродовж травня. На другому місці опинилась Tesla Model S із 136 легковими електромобілями, зареєстрованими минулого місяця. Третє місце за популярністю посіла марка Tesla Model 3, 128 електрокарів якої було придбано в Україні у травні.

Також до п'ятірки найпопулярніших електромобілів увійшли: Chevrolet Bolt EV (50 авто придбано у травні) та Tesla Model X (45 авто).

Загалом із початку року в Україні було поставлено на облік 2 690 одиниць електромобілів: 2 548 легкових авто, 141 комерційне авто і один автобус.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року в Україні було придбано 643 електромобілі, з них 610 - легкових та 33 - комерційних.