Скачать
П'ятниця, 05.06.2020
Кличко: У Києві не відкриють ресторани та басейни
Кличко: У Києві не відкриють ресторани та басейни
За період пандемії у столиці захворіли майже 270 дітей
За період пандемії у столиці захворіли майже 270 дітей
Став відомий розклад матчів футбольної Прем'єр-ліги Англії до 2 липня
Став відомий розклад матчів футбольної Прем'єр-ліги Англії до 2 липня
Ford анонсував прем'єру нового позашляховика Bronco
Ford анонсував прем'єру нового позашляховика Bronco

В Україні у травні зареєстрували у 1,5 раза більше легкових електрокарів

В Україні у травні зареєстрували у 1,5 раза більше легкових електрокарів
17:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

В Україні у травні 2020 року було зареєстровано 943 електромобілі, що на 300 одиниць більше, ніж у травні торік.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Український ринок автомобілів на електротязі в травні досяг позначки 943 шт., що рівно на 300 шт. більше, ніж роком раніше", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні в Україні було зареєстровано 915 легкових електромобілів, що у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, зареєстровано ще 28 комерційних електромобілів, що на 15% менше, ніж у травні 2019 року.

Загалом у травні українці найчастіше реєстрували вживані комерційні електрокари. Найпопулярнішою маркою стала Renault Kangoo Z.E., 22 авто якої було придбано минулого місяця.

На ринку легкових електромобілів у травні більший попит мали також уживані машини. Так, минулого місяця в Україні було зареєстровано 60 нових легкових електрокарів та 855 - уживаних.

Найпопулярнішою маркою легкових електрокарів у травні стала Nissan Leaf, 282 авто якої було придбано в Україні впродовж травня. На другому місці опинилась Tesla Model S із 136 легковими електромобілями, зареєстрованими минулого місяця. Третє місце за популярністю посіла марка Tesla Model 3, 128 електрокарів якої було придбано в Україні у травні.

Також до п'ятірки найпопулярніших електромобілів увійшли: Chevrolet Bolt EV (50 авто придбано у травні) та Tesla Model X (45 авто).

Загалом із початку року в Україні було поставлено на облік 2 690 одиниць електромобілів: 2 548 легкових авто, 141 комерційне авто і один автобус.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року в Україні було придбано 643 електромобілі, з них 610 - легкових та 33 - комерційних.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Україна, Електрокари, Зареєстровано, Легкові.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Малюська: Ми невпинно наближаємось до великого розпродажу тюрем
02 Дюрант став акціонером клубу МЛС Філадельфія Юніон
03 Держстат за кошти ЄС модернізує веб-портал органів статистики
04 Рада відкрилась, у залі - 253 депутати
05 Юрій Сьомін: Якщо надійде пропозиція від Динамо — потрібно думати
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Франції спростовують надання притулку Гуайдо
У Франції спростовують надання притулку Гуайдо
Євросоюз вирішив продовжити заборону на в'їзд іноземців після 15 червня
Євросоюз вирішив продовжити заборону на в'їзд іноземців після 15 червня
В Україні у травні зареєстрували у 1,5 раза більше легкових електрокарів
В Україні у травні зареєстрували у 1,5 раза більше легкових електрокарів
У Росії помер актор Михайло Кокшенов
У Росії помер актор Михайло Кокшенов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся