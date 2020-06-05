Ford анонсував прем'єру нового позашляховика Bronco

Основним конкурентом Ford Bronco називається новий Jeep Wrangler. Продажі новинки в США заплановані на наступний рік.

Компанія Ford представить свій новий позашляховик, для якого відродить назву Bronco, в червні нинішнього року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці американського бренду. Спочатку дебют цього автомобіля планувався на автосалоні в Нью-Йорку, проте через пандемію COVID-19 мотор-шоу скасували, пише Autonews.

Продажі новинки в США заплановані на наступний рік. Основним конкурентом Ford Bronco називається новий Jeep Wrangler. Складання моделі буде налагоджено на заводі в Мічигані.

Позашляховик вже не раз потрапляв в об'єктиви фотошпигунів, але поки на всіх знімках новинка прихована під камуфляжем. Судячи з фотографій, Bronco отримає широкі колісні арки та світлодіодні напівкруглі фари. Очікується, що новинка буде доступна як з дводверним, так і з чотиридверним кузовом, а також зі знімним дахом.

Технічні характеристики новинки також поки тримаються в секреті. За неофіційними даними, позашляховик отримає 2,3-літровий чотирициліндровий мотор EcoBoost. Потужність агрегату становитиме 270 кінських сил. Двигун працюватиме спільно з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач, або з семидіапазонною «механікою». Також не виключається поява «зарядженої» версії позашляховика.

Під назвою Bronco американці з 1966 по 1996 р. випускали великий позашляховик. За цей час автомобіль встиг змінити п'ять поколінь.