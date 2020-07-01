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Як захистити авто від перегріву в спеку

Як захистити авто від перегріву в спеку
Оновлено 14:25 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Найпростіше уберегти автомобіль від перегріву влітку – це залишити його у тіні. Цим та іншими корисними лайфхаками поділась патрульна поліція Київської області.

Кілька порад, як захистити авто в спеку:

-Прикрийте приладову панель та передню частину автомобіля від сонячних променів – використати можна світловідбиваючу шторку, яку можна розташувати під вітровим склом. За можливості закривайте також заднє та бокове скло.

-Для захисту всього кузова варто використовувати чохол-накидку. Він збереже не тільки салон, але і лакофарбове покриття авто. Тканина повинна бути світла і за можливості така, що дихає.

-Якщо автомобіль перегрівся, то перш ніж включити кондиціонер, варто провітрити салон – так удасться уникнути різкого перепаду температури.

-Перевіряйте двигун. Перегрів найчастіше свідчить про недостатній рівень охолоджувальної рідини або про її низьку якість. Тому в першу чергу потрібно заглянути в розширювальний бачок, за необхідності долити рідину.

-Під час паркування на спеці забирайте з салону і багажника вразливі речі – аптечку з ліками, пластикові іграшки, запальнички, аерозольні балончики, продукти і газовану воду.

-Не забувайте, що під сонцем нагрівається не лише салон, але і шини. Нагріту гуму, яка стикається з плавким асфальтом, може просто розірвати гаряче повітря всередині коліс. Тому влітку необхідно зменшувати тиск у камерах і регулярно його перевіряти.

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Авто, Спека, Літо.

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Телеграф
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