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Tesla стане самокерованою вже цього року

Tesla стане самокерованою вже цього року
13:20 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Ілон Маск як і раніше переконаний, що цього року у нього буде базова функціональність, яка відповідає п'ятому рівню автономності.

Ілон Маск впевнений, що автомобілі Tesla стануть повністю самокерованими й зможуть пересуватися без допомоги водія вже цього року.

Про це повідомляє портал ITC.ua з посиланням на заяву лідера Tesla на що відкрилася сьогодні в онлайн-форматі щорічної Всесвітньої конференції по штучному інтелекту в Шанхаї.

Зазначається, то зараз визнаним світовим стандартом оцінки можливостей технологій автоматичного водіння служить класифікація, розроблена спільнотою автомобільних інженерів (Society of Automotive Engineers, SAE). Шкала SAE включає п'ять рівнів автономності. Повної автономності відповідає умовний п'ятий рівень. І Маск впевнений, що фірмова система Autopilot доросте до вищого п'ятого рівня вже в цьому році.

"Я як і раніше переконаний, що в цьому році у нас буде базова функціональність, яка  відповідає п'ятому рівню автономності. Як на мене, немає жодних фундаментальних проблем, що заважають Tesla досягти п'ятого рівня автономності. Є безліч дрібних проблем, і є деякі труднощі, пов'язані з вирішенням всіх цих дрібних проблем з наступним об'єднанням всіх елементів системи воєдино, і в результаті виходить довгий хвіст проблем, які потрібно вирішити", - заявив він.

Оцінка Маска з приводу реалізації повноцінного автопілота різко контрастує з думкою Waymo ("дочка" Alphabet, спеціалізується на розробці технологій автономного водіння) - нещодавно компанія визнала, що ще нескоро зможе обходитися без водіїв, які страхують в рамках свого сервісу роботаксі. Ще один видатний гравець сегмента самоврядних авто - Cruise Automation (підрозділ General Motors), які спочатку планували випустити самоврядний автомобіль без керма і педалей у 2019 році, відмовився від цих планів і поки не називало нових термінів запуску подібного сервісу.

"Буквально минулого тижня Ілон Маск написав у своєму твіттері, що протягом двох-чотирьох місяців Tesla має випустити велике функціональне оновлення автопілота, в рамках якого програмна складова системи була повністю перероблена. Судячи з усього, під цим оновленням Маск мав на увазі той самий пакет "feature complete" Full Self-Driving (повністю самоврядний з повним пакетом функцій)", - уточнює видання.

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Все по темі:

Tesla, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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