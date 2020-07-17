Мaserati представив люксовий Ghibli Hybrid (Відео)

Зазначається, що в автомобілі встановлений 2-літтровий двигун із чотирма циліндрами, генератором у 48 вольт та електробатарея. Загалом потужність спорткара становить 330 кінських сил.
Основою силової установки послужила дволітрова бензинова «турбочетвірка» - такий маленький двигун пропонують вперше. Йому допомагають стартер-генератор з ремінним приводом і так званий e-Booster, підключені до 48-вольтової батареї. Для оптимального розподілу ваги по осях блок акумуляторів встановили в задній частині машини.
Maserati Ghibli Hybrid може розігнатися до «сотні» за 5,7 секунд, а його максимальна швидкість не перевищує 254 км за годину.
Гібрид також має автоматичну коробку передач із 8-ма швидкостями.
Наразі невідома ціна і дата початку продажів автомобіля Ghibli Hybrid.
Зазначається, що у компанії планують представити наступного року свій перший повністю електричний автомобіль.