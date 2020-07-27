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Понеділок, 27.07.2020
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Mitsubishi знімає з виробництва позашляховик Pajero

Mitsubishi знімає з виробництва позашляховик Pajero
18:18 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Японський бренд Mitsubishi зупинить виробництво свого позашляховика Pajero 2021-му. Завод, на якому виробляли Pajero, закриють через проблеми з продажами компанії під час пандемії коронавірусу.

Пандемія коронавірусу стала серйозним ударом для багатьох видів бізнесу, враховуючи автовиробництво.

Якщо найбільші автоконцерни зазнали серйозних втрат, але все ж залишилися на плаву, деякі менші виробники тепер змушені скорочувати випуск своїх авто і навіть відмовлятися від певних моделей.

Яскравим прикладом стала японська компанія Mitsubishi Motors Corporation, представники якої недавно заявили про втрату майже двох мільярдів доларів у період з квітня по липень 2020-го через пандемію СOVID-19.

У порівнянні з аналогічним кварталом минулого року прибуток від продажів автомобілів компанії знизився на 57%. Найближчим часом компанія також прогнозує рекордне зниження прибутків за останні 18 років.

Разом з цим, у Mitsubishi вирішили відмовитися від виробництва однієї зі своїх найвідоміших моделей — позашляховика Pajero, який був на конвеєрі з 1982-го.

Останнє четверте покоління Pajero випускалося з 2006-го, і по суті є глибоким рестайлингом попередньої генерації, що вийшла у 1999-му. Це робить останнє покоління Pajero одним з рекордсменів з перебування на конвеєрі.

Але у Mitsubishi вирішили закрити свій завод у префектурі Гіфу в Японії, на якому проводилися позашляховики Pajero через його невигідність.

Представники компанії поки офіційно не підтвердили зупинку виробництва Pajero, але експерти повідомляють, що це може статися вже до кінця поточного тижня.

Виробництво позашляховиків Pajero повинні повністю зупинити у 2021-му, а закриття заводу очікують до 2023-го.

У квітні минулого року Mitsubishi представила останню версію Pajero Final Edition для японського ринку.

Різке падіння продажів Pajero у різних країнах відбулося у 2018-му, коли цифри поставок позашляховика впали нижче тисячі за рік.

Однією з основних причин «смерті» Pajero могло бути високе споживання палива автомобіля: у останньому поколінні моделі на різних ринках компанія пропонувала три двигуни на вибір, — бензиновий V6 об'ємом три літри, бензиновий V6 об'ємом 3,8 літра і турбодизельний 3,2-літровий мотор з чотирма рядними циліндрами.

Наступником Pajero може стати новий концепт-кар Mitsubishi GC-PHEV, хоча деякі експерти прогнозують, що наступне покоління позашляховика побудують на платформі Nissan, — цій японській компанії належить 34% акцій Mitsubishi.

Mitsubishi Pajero - повнорозмірний японський позашляховик, флагман модельного ряду компанії Mitsubishi. У 2007 році став 12-кратним чемпіоном ралі «Дакар», шість років поспіль вигравав цю гонку по пересіченій місцевості. На сьогоднішній день випускається четверте покоління цих автомобілів. Вперше Pajero був представлений в 1976 році на Токійському автосалоні як концепт-кар пляжного автомобіля, створений на базі Mitsubishi Jeep, що випускався за ліцензією.

Модель Pajero була названа так на честь пампасової кішки.

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Mitsubishi, Pajero.

Автор:

Телеграф
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