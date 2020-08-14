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Новий BMW X1 помічений фотошпигуном в Мюнхені (Фото)

Новий BMW X1 помічений фотошпигуном в Мюнхені (Фото)
22:40 Пт, 14 Серпень 2020 Телеграф
BMW X1 наступного покоління знову з'явився на публіці в Німеччині.

Виявлений на автовозі недалеко від штаб-квартири BMW в Мюнхені, прототип повністю оповитий камуфляжем, щоб приховати його справжній зовнішній вигляд.

Це зрозуміло, оскільки очікується, що BMW випустить його не раніше кінця 2022 року, а це означає, що він (ймовірно) дебютує як модель 2023 року Північній Америці.

Оскільки наступне покоління X1 знаходиться на ранній стадії розробки, інформації про нього не так багато. Ми знаємо, що він розробляється під кодовою назвою U11 і, як очікується, буде пропонувати двигуни внутрішнього згоряння, що підключають гібридні силові агрегати і, вперше, повністю електричний варіант. Останній, швидше за все, буде називатися iX1.

Прототип, помічений фотошпигуном, оснащений двигуном внутрішнього згоряння, так як ми бачимо вихлопну трубу під заднім бампером. Як і у випадку з X1 F48 поточного покоління, нова модель буде використовувати платформу на основі FWD і буде тісно пов'язана з прийдешньою 2 Series Active Tourer, яка також проходила випробування в останні місяці.

Задні ліхтарі нового X1 (або те, що ми можемо побачити) виглядають схожими на Active Tourer 2 Series наступного покоління і менше за розміром, ніж у нинішнього X1. Дах здається більш похилій, що надає компактному кросоверу більш динамічний вид.

Що стосується передньої частини, вона виглядає більш агресивною завдяки новим фарам і більш вертикальним гратам, які, на щастя, не такі великі, як на 4 Series.

Ці фотографії не дають нам хорошого погляду на BMW X1 третього покоління, але кажуть, що позашляховик оснащений ультра-мінімалістською панеллю приладів з вигнутою панеллю приладів, простою ергономікою і безліччю екологічно чистих матеріалів. Це дуже схоже на те, що ми вже бачили в прототипах другого покоління Active Tourer 2 Series.

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BMW X1.

Автор:

Телеграф
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