Ось це боротьба: Rolls-Royce Wraith позмагався з Lamborghini Urus Hennessey (Відео)

Ролик, опублікований американським тюнінг-ательє Hennessey, зобразив переможця гонки між стокових Rolls-Royce Wraith з мотором V12 і Lamborghini Urus з V8, допрацьованим в Hennessey.

Машини зійшлися на дистанції у чверть милі (402 метри).

Стандартний чотирьохлітровий V8 Lamborghini Urus видає 650 к.с. і 850 Нм, що забезпечує розгін з місця до сотні за 3,5 секунди. Тюнери з Hennessey додали мотору сотню сил, що дозволило скоротити час до 2,65 секунди. Проведені доопрацювання видають шильдики Hennessey і HPE750 на кузові.

Rolls-Royce Wraith в заводському варіанті оснащений двигуном V12 об'ємом 6,6 літра. Однак з нього знято всього 633 сили і 820 Нм крутного моменту. До того ж купе заднеприводное і на 230 кілограмів важче кросовера. Як підсумок - паспортне час до сотні становить 4,5 секунди.

Дрег зі стартом з місця не залишив шансів Роллс-Ройс. Відставання від Lamborghini Urus виявилося помітним уже до середини дистанції в чверть милі. Другий заїзд пройшов зі стартом з ходу, зі швидкістю 40 миль / год (64 км / ч). Тут позашляховик вже не показав настільки переважної переваги, і купе впевнено трималося за Урус.