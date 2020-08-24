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Випуск Lotus Evija перенесли на 2021 через пандемію

Випуск Lotus Evija перенесли на 2021 через пандемію
22:40 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Планувалося, що перші купе Lotus Evija досягнуть своїх покупців в останні місяці 2020 року, однак відбудеться це в середині 2021-го, якщо не пізніше.

Lotus перенесла початок виробництва 2000-сильного гіперкара Evija через пандемію коронавірусу. Затримка випуску моделі пов'язана з обмеженнями, введеними в період пандемії.

Графік виробництва зміститься як мінімум на п'ять місяців.

Спочатку передбачалося що гіперкари Lotus Evija почнуть надходити власникам в кінці цього року. Генеральний директор Філ Попем підкреслив, що автомобіль не пройшов весь цикл необхідних випробувань через закриті кордони, а відставання від графіка становить п'ять місяців. Ситуація ускладнюється тим, що з аналогічною проблемою зіткнулися і всі інші автовиробники.

Топ-менеджер також заспокоїв клієнтів, заявивши, що завдяки зміщенню термінів вдасться поліпшити аеродинамічні показники електрокара. Пауза в тестах була використана Lotus для поліпшення аеродинаміки і нарощування притискної сили. Тираж з 130 екземплярів поки розпроданий наполовину: замовлені 70 машин ціною від 1,7 млн фунтів.

Як повідомлялося раніше, Lotus випустив ювілейну серію спорткара Elise. Крім цього, Lotus готує останній спорткар з бензиновим мотором.

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Lotus Evija.

Автор:

Телеграф
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