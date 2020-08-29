Скачать
Субота, 29.08.2020
Епідемія COVID-19: в Україні знову антирекорд за кількістю випадків зараження
Епідемія COVID-19: в Україні знову антирекорд за кількістю випадків зараження
В Україні зросла реальна зарплата: деталі
В Україні зросла реальна зарплата: деталі
Постол - Рамірес: результати зважування і фінальна дуель поглядів (Відео)
Постол - Рамірес: результати зважування і фінальна дуель поглядів (Відео)
Третій (Горіховий) Спас 2020: красиві привітання та листівки
Третій (Горіховий) Спас 2020: красиві привітання та листівки

На продаж виставлено Ford Mustang з фільму "Я - легенда" з Уіллом Смітом

На продаж виставлено Ford Mustang з фільму "Я - легенда" з Уіллом Смітом
09:38 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
В рамках одного з американських аукціонів з молотка піде автомобіль Ford Mustang Shelby GT500, який брав участь в зйомках голлівудського фільму "Я легенда" з актором Віллом Смітом у головній ролі.

На зйомках "Я - легенда" був задіяний Ford Mustang Shelby GT500, який тепер хочуть продати на аукціоні за 85 тисяч доларів.

Модель 2007 року продають на сайті eBay.

В оголошенні зазначено, що пробіг автомобіля дорівнює 10 630 км. Авто має мотор V8 об'ємом 5,4 літра з 507 л. с. Машина оснащена шестиступінчастою механічною коробкою передач.

 

За попередньою інформацією, це єдиний Ford Mustang з шести, що вцілів під час зйомок фільму. Решта були розбиті в екшн-сценах.

Як повідомлялося раніше, раритетний 71-річний кабріолет Delahaye 175, що належав на початку 1980-х рок-співаку і композитору Елтону Джону, продадуть на аукціоні Bring & Trailer.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Уилл Смит, Я - легенда, Ford Mustang, Shelby GT500.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Заморозити - ніякої користі не буде: які овочі не варто заморожувати
02 Третій (Горіховий) Спас 2020: красиві привітання та листівки
03 Приєдналася до Біллі Айліш і Дуа Ліпи: хіт ONUKA потрапив в танцювальну гру Just Dance (Відео)
04 Не можете схуднути? Топ-4 помилки, які заважають позбутися від зайвої ваги
05 "Пауза" в стосунках двох держав: в Білорусі відповіли на заяву України
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна очікує отримання другого траншу від МВФ: деталі
Україна очікує отримання другого траншу від МВФ: деталі
&quot;Прощальна спека&quot;: чим здивує погода в останні дні літа
"Прощальна спека": чим здивує погода в останні дні літа
Трамп обіцяє, що США першими встановлять прапор на Марсі
Трамп обіцяє, що США першими встановлять прапор на Марсі
29 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
29 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся