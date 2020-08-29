На продаж виставлено Ford Mustang з фільму "Я - легенда" з Уіллом Смітом

В рамках одного з американських аукціонів з молотка піде автомобіль Ford Mustang Shelby GT500, який брав участь в зйомках голлівудського фільму "Я легенда" з актором Віллом Смітом у головній ролі.

На зйомках "Я - легенда" був задіяний Ford Mustang Shelby GT500, який тепер хочуть продати на аукціоні за 85 тисяч доларів.

Модель 2007 року продають на сайті eBay.

В оголошенні зазначено, що пробіг автомобіля дорівнює 10 630 км. Авто має мотор V8 об'ємом 5,4 літра з 507 л. с. Машина оснащена шестиступінчастою механічною коробкою передач.

За попередньою інформацією, це єдиний Ford Mustang з шести, що вцілів під час зйомок фільму. Решта були розбиті в екшн-сценах.

Як повідомлялося раніше, раритетний 71-річний кабріолет Delahaye 175, що належав на початку 1980-х рок-співаку і композитору Елтону Джону, продадуть на аукціоні Bring & Trailer.