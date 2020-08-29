На продаж виставлено Ford Mustang з фільму "Я - легенда" з Уіллом Смітом

На зйомках "Я - легенда" був задіяний Ford Mustang Shelby GT500, який тепер хочуть продати на аукціоні за 85 тисяч доларів.
Модель 2007 року продають на сайті eBay.
В оголошенні зазначено, що пробіг автомобіля дорівнює 10 630 км. Авто має мотор V8 об'ємом 5,4 літра з 507 л. с. Машина оснащена шестиступінчастою механічною коробкою передач.
Will Smith's #Ford #Mustang #GT500 From 'I Am Legend' #Film Is For Salehttps://t.co/McfwvWlfXk#Auction #Carrolshelby #Iamlegend #Movie #Willsmith pic.twitter.com/rBB38WR3dV
— AutoJosh NG (@AutoJoshNG) August 25, 2020
За попередньою інформацією, це єдиний Ford Mustang з шести, що вцілів під час зйомок фільму. Решта були розбиті в екшн-сценах.
Як повідомлялося раніше, раритетний 71-річний кабріолет Delahaye 175, що належав на початку 1980-х рок-співаку і композитору Елтону Джону, продадуть на аукціоні Bring & Trailer.