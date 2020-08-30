Tesla готує нову модель: подробиці

Компанія Ілона Маска Tesla хоче випустити бюджетний електричний хетчбек.

Видання Autocar, з посиланням на слова глави компанії Tesla Ілона Маска, повідомляє про те, що доступний електрокар для європейського ринку може бути побудований на базі успішного седана Model 3.

Глава компанії відзначив, що автомобіль буде мати відносно невеликий цінник. Ілон Маск заявив, що у компанії є певна місія, в якій вона не досягне успіху, якщо не здешевить розцінки на деякі моделі.

Більш докладної інформації про нову модель Tesla поки не оприлюднено.

Фахівці видання Autocar вважають, що випуском нового електромобіля бренду може зайнятися завод Gigafactory 4 в Німеччині. На даний момент підприємство ще не добудовано, однак Ілон Маск планує, що вже в 2021 році Gigafactory 4 почне випуск моделей Tesla Model 3 і Tesla Model Y.

Також в Мережу просочилися патентні зображення передбачуваної новинки. На даний момент в модельному ряду компанії представлені: Model X, Model Y, Model S і Model 3. Найдоступнішим автомобілем бренду є Model 3, який пропонується в США від 37 900 доларів.