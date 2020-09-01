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Розкішний кросовер на базі Toyota Crown вже в продажу

Розкішний кросовер на базі Toyota Crown вже в продажу
12:22 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
У Китаї почалися продажі рестайлінгової версії преміального кросовера Hongqi HS7, створеного на базі седана Toyota Crown попереднього покоління.

Китайська автомобільна компанія Hongqi оголосила про старт продажів на місцевому ринку оновленого преміального позашляховика HS7, спроектованого на платформі попередньої генерації седана Toyota Crown.

Автомобіль доступний для китайських покупців в семи комплектаціях.

Нагадаємо, позашляховик Hongqi HS7 вийшов в продаж в 2019 році. До цього автомобіль поставлявся в державні служби.

З рестайлінгом позашляховик HS7 обзавівся сучасним 2-літровим турбомотором на 252 кінські сили, що працює в парі з 48-вольтним стартер-генератором. Трансмісія - 8-діапазонний «автомат» фірми Aisin. Привід - повний.

Крім того, для покупців цієї моделі тепер доступна 7-місне виконання. У лінійку двигунів Hongqi HS7 також як і раніше входить 3-літровий турбомотор V6 на 338 кінських сил. В арсеналі позашляховика значаться: система автоматичного запобігання зіткнень, адаптивний «круїз», система напівавтономного управління, що працює в межах смуги руху, і багато іншого.

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Все по темі:

Toyota Crown, Hongqi HS7.

Автор:

Телеграф
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