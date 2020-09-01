Розкішний кросовер на базі Toyota Crown вже в продажу

Китайська автомобільна компанія Hongqi оголосила про старт продажів на місцевому ринку оновленого преміального позашляховика HS7, спроектованого на платформі попередньої генерації седана Toyota Crown.
Автомобіль доступний для китайських покупців в семи комплектаціях.
Нагадаємо, позашляховик Hongqi HS7 вийшов в продаж в 2019 році. До цього автомобіль поставлявся в державні служби.
З рестайлінгом позашляховик HS7 обзавівся сучасним 2-літровим турбомотором на 252 кінські сили, що працює в парі з 48-вольтним стартер-генератором. Трансмісія - 8-діапазонний «автомат» фірми Aisin. Привід - повний.
Крім того, для покупців цієї моделі тепер доступна 7-місне виконання. У лінійку двигунів Hongqi HS7 також як і раніше входить 3-літровий турбомотор V6 на 338 кінських сил. В арсеналі позашляховика значаться: система автоматичного запобігання зіткнень, адаптивний «круїз», система напівавтономного управління, що працює в межах смуги руху, і багато іншого.